L'Africa chiama Trapattoni: la Costa d'Avorio è favorita 

14:45 - Lo chiameremo Giovanni l’Africano. Sarà così, indipendentemente dalla causa che di qui a poco andrà a servire. Il Trap, alla faccia dei prossimi 75 anni, è pronto per un’altra avventura, stavolta nel Continente Nero. Lo vuole la Costa d’Avorio - è li sul tavolo un contratto quadriennale per sostituire dopo il prossimo mondiale Sabri Lamouchi -, lo insegue da tempo l’Algeria che qualche tempo fa gli aveva proposto addirittura di sedersi in panchina per guidare la Nazionale in Brasile. Negli ultimi giorni è spuntato pure il Marocco. Il Trap sta vagliando le varie offerte a prescindere dall’aspetto economico: valuta il potenziale tecnico, le prospettive, la possibilità di avvalersi dei suoi storici collaboratori. Al momento sembra essere in vantaggio la Costa d’Avorio, in virtù dei ripetuti incontri avuti in questi giorni con l’ambasciatore di quel paese. Ma nulla è stato definito, il nero su bianco ancora non c’è.

Di certo è pronto per una nuova avventura lontano dall’Italia dopo l’ultima, quella con la nazionale d’Irlanda da lui portata -ricordiamolo- all’europeo del 2012, e preceduta da altre esperienze importanti e gratificanti: le stagioni al Bayern, impreziosite dal Meisterschale, dalla coppa nazionale e da quella di Lega. Quella esaltante al Benfica: un solo anno in cui ha saputo portare le aquile alla conquista di quel titolo che mancava da 11 anni. E quella sicuramente meno importante, ma ugualmente vincente in Austria alla guida dei Red Bulls di Salisburgo.

Ha vinto in quattro paesi diversi ed è per questo che il mondo lo cerca: basti pensare che da quando ha salutato l’Irlanda è stato contattato da una decina di club (ha rifiutato tra le tante offerte quelle di Galatasaray, Lazio, Sion, Trabzonspor, Fulham,Celtic, Amburgo) semplicemente perché il lavoro quotidiano lo costringerebbe a vivere lontano dalla famiglia.con una nazionale non sarebbe cosi. E quindi eccolo pronto a far cadere la sua scelta su una delle tre del Continente Nero.Il Trap sulle orme di David Livingstone. La valigia è pronta, l’Africa l’aspetta.