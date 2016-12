Kramer, Voeller gela il Napoli: "Il giocatore non è in vendita"

18:28 - Il Napoli dice addio al sogno Kramer. Rudi Voeller ha infatti gelato i tifosi partenopei, smentendo qualsiasi ipotesi di cessione: "So di queste voci di mercato. Dopo una stagione molto buona in Bundesliga e questa Coppa del Mondo in Brasile è anche normale, ma Christoph giocherà un altro anno al Borussia Moenchengladbach e poi tornerà al Leverkusen". "E' parte integrante dei nostri piani per le prossime stagione", ha aggiunto.

Parole pesanti, che non sembrano lasciare molte speranze al Napoli. Il Bayer Leverkusen non molla Kramer, anzi, è pronto a continuare a investire su di lui per il futuro. Soprattutto dopo la buona stagione in Bundesliga e l'ottimo mondiale disputato in Brasile. Il giocatore, del resto, ha un contratto fino al 2017 con i tedeschi e Voeller sembra intenzionato a sfruttare al massimo tute le potenzialità del centrocampista. Niente Kramer per Benitez, dunque. Occorrerà guardare altrove.