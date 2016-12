Kakà, il San Paolo ottimista: "Mancano solo le firme"

19:10 - Poche ore e Ricardo Kakà saluterà il Milan per la seconda volta. Il giocatore brasiliano, tornato in rossonero l'estate scorsa, si libera gratis per firmare con la nuova franchigia della Major League: gli Orlando City. Ma prima, fino a gennaio, passerà in prestito dal San Paolo, il club dove è cresciuto. "Dopo 60 giorni di trattative siamo tutti d'accordo - ha spiegato Guerreiro, vicepresidente paulista -, ma mancano ancora le firme sui contratti".

"E' stato comunque risolto tutto tra le parti coinvolte, che sono Milan, Lega americana, Orlando City, Kakà e San Paolo - spiega ancora il dirigente a 'Redaçao SporTv' -. Kakà firmerà con la Lega americana, perché chi ingaggia è la Lega. I club possono poi scegliere tre giocatori e l'Orlando City ha scelto Kakà. Il giocatore effettuerà le visite mediche prima di passare all'Orlando City, che lo presterà al San Paolo per sei mesi. Kakà è molto emozionato e in grande forma. Arriva al San Paolo con grandi stimoli" ha concluso Guerreiro. Il giocatore dovrebbe uscire dal contratto col Milan da parametro zero, grazie a una clausola stipulata in base al raggiungimento di un posto in Champions (che non c'è stato) da parte del club rossonero.

MILAN: IN ARRIVO EREMENKO

Il Milan comincia anche a ragionare sul mercato in entrata. Appare sempre più vicino l'acquisto di Roman Eremenko dal Rubin Kazan. Il centrocampista finlandese ha già giocato in Italia con le maglia di Udinese e Siena. Il Milan sta provando a inserire nella trattativa Valter Birsa e dare vita a uno scambio (di prestiti se necessario). Lo sloveno non sembra entusiasta della destinazione, ma l'affare potrebbe chiudersi anche senza il suo nulla-osta. L'agente di Eremenko sarà in Italia nelle prossime ore.