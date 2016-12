Kakà, il futuro è tra San Paolo e Milan 

17:36 - Il futuro di Ricardo Kakà è tra San Paolo e Milan, gli Stati Uniti possono aspettare. Il brasiliano non ha ancora deciso la sua prossima squadra, ma la scelta cadrà per forza su queste due visto che ha rifiutato il Gremio. Se tornerà in Brasile sarà solo per il club paulista che lo ha cresciuto e lanciato nel mondo dei grandi. I rossoneri, intanto, attendono di capire il dà farsi, anche per come muoversi sul mercato.





Ora Kakà è in vacanza proprio in Brasile e, tra un bagno e un salto allo stadio per tifare la sua Nazionale, sta pensando al suo futuro calcistico. Il numero 22 potrebbe lasciare i rossoneri dopo solo un anno dal suo ritorno, passato tra luci e ombre. I motivi? Economici e famigliari. Negli ultimi giorni sono circolate voci di una rottura con la moglie Caroline. Voci prontamente smentite, ma la volontà della famiglia è quella di tornare a vivere in Brasile, meglio prima che poi. Così come dimostra l'ultimo acquisto del brasiliano: una villa sulla spiaggia nella capitale paulista.

Il problema di fondo però è quello con l'ingaggio. Ricky non vuole ridursi lo stipendio per via della mancata qualificazione in Europa e pe rquesto ha preso in considerazione l'ipotesi dell'addio. Certo non è facile che il San Paolo riesca a pareggiare l'attuale ingaggio. Si lavora per cercare una soluzione.