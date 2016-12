Kakà, addio al Milan per il San Paolo

17:47 - Il nuovo Milan di Inzaghi potrebbe ripartire senza Kakà, che sta parlando con il San Paolo della possibilità di tornare in patria, nel club dove il brasiliano è cresciuto e da cui, nel 2003, si è trasferito per la prima volta in rossonero. Come riportato dalla "Gazzetta dello Sport", tutto nasce dal delicato momento familiare di Ricky, che sta vivendo un periodo di crisi con la moglie Caroline, tornata da due mesi a San Paolo con i figli.

Kakà è legato al Milan da un altro anno di contratto che garantisce al giocatore 4 milioni netti. Bosco Leite, padre di Ricky, da giorni sta parlando col San Paolo per trattare il possibile ritorno in Brasile magari prima del 30 giugno, visto che una clausola permette al trequartista di liberarsi dai rossoneri entro quella data.



Alla base di questa scelta c'è la vita privata di Kakà, che secondo alcuni si sarebbe separato dalla moglie Caroline anche se sono già arrivate le smentite. In ogni caso, però, la moglie è tornata a San Paolo da due mesi insieme ai due figli e la coppia sta trascorrendo vacanze separate. Da qui nasce l'idea del giocatore di tornare in Brasile, per stare vicino alla famiglia e provare a ricucire un matrimonio che dura dal 2005. Quello col Milan, invece, pare giunto al definitivo capolinea.

DECISIONE ENTRO GIUGNO

E' una questione molto delicata, questa di Kakà. Dinanzi alla quale il Milan pone, prima tdi tutto, il problema del rispetto della privacy del giocatore, e poi la questione tecnica e contrattuale. Kakà non deciderà il suo futuro oggi o domani: cerca il giusto tempo per meditare e scegliere la strada migliore. Il Milan non gli pone ostacoli e nemmeno ultimatum. C'è un termine, formale, del 30 giugno. Da qui a due-tre settimane, Kakà avrà chiarito il suo orizzonte, dopodiché potrà fare la sua scelta. Nel frattempo, i vertici del club sono a stretto contatto con Ricardo.