Juventus, Vidal: "Felice di essere qua"

11:47 - Serviva una trasferta in Indonesia, forse, per far ritrovare ad Arturo Vidal la voglia di Juve. Il cileno, che durante le vacanze post-Mondiale sembrava più che lusingato dall'interesse del Manchester United, adesso è concentrato pienamente sul progetto bianconero. E lo dimostra una foto scattata a tavola, con i compagni di squadra, a Giakarta: "Sono felice di essere qua" ha scritto il Guerriero senza troppi giri di parole.

Ma ciò che colpisce maggiormente dello scatto, è l'abbraccio dei compagni di squadra - in questo caso Pepe e Caceres - che hanno sempre manifestato grande interesse intorno alla vicenda Vidal (vedi Chiellini). La sua storia con la Juve sembrava al capolinea, ma dopo tutte le rassicurazioni di Marotta ("Arturo non si muove da qui") e Allegri, sembra che anche Vidal abbia deciso di rimanere al centro della Juve. Van Gaal dovrà farsene una ragione.