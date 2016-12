Juventus, ufficiale: Pirlo rinnova fino al 2016

17:59 - Ora è ufficiale: Andrea Pirlo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2016. E' stato il club di Corso Galileo Ferraris a comunicarlo. "La fantastica storia di Andrea Pirlo in bianconero continua. Il Professore - prosegue la nota - ha infatti firmato il rinnovo del contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2016". Pirlo, a Torino dal 2011, sarebbe andato in scadenza a fine mese. Per lui 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Pirlo aveva trovato l'accordo con la società ormai da qualche settimana. L'ufficialità è arrivata prima del Mondiale e, da questo momento, Andrea potrà concentrarsi unicamente sulla Nazionale.

Ecco il comunicato della Juventus: "Era il 24 maggio 2011 quando venne annunciato il suo ingaggio e il regista si presentò ai propri tifosi con queste parole: «Non vedo l’ora di tornare a vincere con questi colori: [… ] Sono sicuro che sul campo ricambierò la bella sensazione avuta in questi giorni, con il massimo impegno e speriamo con delle belle vittorie ». Ha mantenuto la parola, prendendo la squadra per mano e accompagnandola verso la storia. Lo ha fatto a suo modo, con la discrezione e l’umiltà del campione che si esprime in campo, tra un’occhiata ai compagni ed al pallone, un cenno tranquillo del capo e una magia. Trascinatore in mezzo al campo, devastante per gli avversari, con lui in cabina di regia sono arrivati tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane. Per 131 partite Andrea Pirlo è stato il fulcro del gioco, il punto nodale da cui ogni azione ha avuto origine, firmando sei capolavori balistici stagionali e 14 gol in totale. In tre anni ha indicato ai propri compagni la via del gol per ben 30 volte, toccando più di un pallone al minuto (11551 i palloni giocati, rispetto ai 11344 minuti in campo), con una percentuale di riuscita al passaggio che sfiora il 90%. Numeri che sarebbero fantascienza per chiunque. Per il Professore sono la norma. E la lezione continua".