Juventus, si ferma anche Tevez: guaio muscolare

In casa Juve l'emergenza prosegue. In difesa restano disponibili solo Caceres, Ogbonna e Bonucci, a centrocampo si ferma Vidal e in attacco ora anche Tevez alza bandiera bianca. Periodo molto duro per Allegri, che alla seconda di campionato potrebbe dover fare già a meno di due pezzi da novanta. L'argentino si è infortunato calciando in porta alla fine dell'allenamento, si è subito fermato a scopo precauzionale e ha lasciato Vinovo tranquillo. Giovedì verrà effettuato un controllo medico per capire l'entità del problema muscolare al flessore e valutare meglio la situazione. L'Apache è in dubbio per l'Udinese, ma resta ancora da valutare la situazione. Se Tevez non dovesse farcela, scelte praticamente obbligate per Allegri in avanti: Llorente e Coman in appoggio.