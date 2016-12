Juventus, sfuma Sanchez: il cileno verso l'Arsenal

17:52 - Niente da fare. Le voci di un accordo raggiunto tra la Juve e Sanchez sono state spazzate via dalle ultimissime indiscrezioni del Mundo Deportivo e di Metro. L'agente del giocatore Felicevich sarebbe in viaggio verso Londra. Motivo del viaggio sarebbe la chiusura dell'affare per il trasferimento del cileno all'Arsenal. I Gunners, infatti, starebbero per presentare un'offerta di 40 milioni di euro. Offerta impareggiabile per i bianconeri.

Se non c'era l'accordo, c'era quantomeno la preferenza del cileno. El Niño Maravilla aveva espresso la sua preferenza sia per la Juve che per l'Arsenal. A fare la differenza è stata l'offerta degli inglesi, ampiamente superiore a quella dei Campioni d'Italia. Si sta cercando di abbassare il prezzo, ma l'impressione è che presto si chiuderà. Magari già stasera. Per rinnovare il reparto offensivo la Juventus dovrà guardare altrove.