Juventus scatenata: stretta per Iturbe

11:31 - La Juve del futuro prende forma. Per Iturbe in bianconero siamo alla stretta finale, ma sulla lista della spesa di Marotta ci sono anche Morata, per cui è partito un nuovo assalto, ed Evra, con tanto di emissari a Manchester. Ieri giornata intensa sull'asse Torino-Verona, con l'ultimatum della Juve per il 21enne argentino: l'affare potrebbe andare in porto intorno ai 25 milioni e nella trattativa potrebbe essere inserito Quagliarella.

I bianconeri hanno già trovato l'accordo con Iturbe. Si parla di un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus a stagione. Ora resta da concludere col Verona. I veneti partono da una base di 27 milioni, ma la Juve ha già fatto sapere che non intende andare oltre i 23 milioni. L'impressione però è che l'affare si potrebbe chiudere intorno ai 25 milioni. Nella trattativa, inoltre, i bianconeri potrebbero inserire anche qualche contropartita tecnica (Giovinco e Marrone). Nel dettaglio, in questa direzione, resta sempre valida anche l'offerta di 21 milioni più il cartellino di Quagliarella.

Ma nei piani della Juve non c'è solo Iturbe. I bianconeri continuano infatti a sondare il terreno per arrivare a Morata. Dopo aver agito sottotraccia, Marotta ha deciso di uscire allo scoperto per il gioiellino del Real, lanciando l'assalto finale. Gli emissari bianconeri hanno presentato ai Blancos una nuova offerta: 20 milioni, 2 per il prestito e 18 per il riscatto. Ora è attesa la replica del club spagnolo, che deve comunque fare i conti anche con la voglia di bianconero di Morata e con la necessità di trovare un'alternativa per Ancelotti.

Nel frattempo, sempre sul fronte mercato, alcuni emissari bianconeri sono arrivati a Manchester per trattare. Per il giocatore, già trattato a maggio, a Torino è pronto une il terzino avrebbe già raggiunto l'intesa con Marotta. Lo United però ha fatto sapere che il giocatore non è sul mercato. Per ora...