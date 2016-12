Juventus, pronto il rinnovo di Buffon fino al 2016

17:41 - Tempo di rinnovi e di partenze in casa Juventus. I bianconeri blindano il contratto del proprio capitano, Gigi Buffon. Il portiere prolungherà fino al 2016 con un'opzione per il 2017, quando il numero 1 della Nazionale avrà 39 anni. Problemi per il rinnovo di Stephan Lichtsteiner: lo svizzero chiede 3 milioni a stagione (la Juve 2,5). Via, invece, Mirko Vucinic che è a un passo dal firmare con l'Al Jazira. Sempre in partenza Quagliarella.

RINNOVI ANCHE PER GIOVINCO E CHIELLINI

Per Buffon, che ha la stima incondizionata della società e del presidente Agnelli è un passo scontato. Meno scontato, invece, il fatto che il portiere possa rimanere a difendere i pali fino all'età di 39 anni. A breve, comunque, dovrebbe esserci anche l'ok per il rinnovo di Sebastian Giovinco fino al 2017. Nessun problema anche per Chiellini che resterà anche lui bianconero.

LICHTSTEINER RISCHIA

Ci sono problemi grossi per Stephan Lichtsteiner che vuole un aumento di ingaggio. La dirigenza bianconera non è però di questo parere e si profila un braccio di ferro con interruzione dei lavori per il prolungamento.

VIA VUCINIC E QUAGLIARELLA

Con le valigie pronte Mirko Vucinic che è a un passo dall'Al Jazira. La Juve incasserà dalla sua cessione 6 milioni di euro. Come ogni sessione di mercato è pronto a partire Fabio Quagliarella, ma qui non ci sono offerte tali da far presagire alcuna trattativa calda.