Juventus, pronto il blitz per Morata: l'Arsenal fa paura

15:32 - Il tempo comincia a stringere e la Juventus prepara il blitz: l'obiettivo numero uno del mercato bianconero resta Alvaro Morata. L'attaccante ha già dato l'ok per il trasferimento a Torino - contratto di 5 anni per 10,5 milioni complessivi - ma il Real tentenna. Perez ha sul piatto anche l'offerta di Arsenal e Wolfsburg, ma la Juve può contare sulla volontà del giocatore. Marotta aspetta una telefonata per recarsi a Madrid e chiudere l'affare.

In realtà vanno messi a posto alcuni dettagli. Il primo, di assoluta importanza, riguarda la formula del trasferimento. La Juventus, fin dal primo momento, ha chiesto un prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto a favore del Real Madrid. I merengues, pur tenendo viva la seconda opzione, vorrebbero monetizzare. L'Arsenal, evidentemente, andrebbe incontro alle pretese della Casa Blanca. La Juve pure, ma non è disposta a spendere più di 15 milioni, mentre a Madrid ne chiedono 30. Bisogna sedersi al tavolo e sciogliere i nodi. Marotta è pronto a farlo, ma non vuole mettere pressione a Perez, che dal canto suo conosce bene i termini dell'accordo fra i bianconeri e l'entourage di Morata. Se arriverà una telefonata, parte la trattativa.

Morata per i bianconeri non è l'unica soluzione. Uno dei sogni è Alexis Sanchez, anche se il Barcellona si è irrigidito sulla richiesta di 25 milioni. Il cileno, per inciso, tornerebbe volentieri in Italia. Poi c'è Drogba, che convince poco Conte e per niente le casse del club. Un'altra soluzione riguarda Berardi che potrebbe arrivare a Torino indipendentemente dalle altre trattative. L'attaccante è a metà con il Sassuolo e nei prossimi giorni verrà imbastita una tavola rotonda in cui rientreranno anche Marrone e Zaza. Con Berardi in bianconero, gli altri due gioiellini rimarrebbero in Emilia.



ANCELOTTI: "OK AL PRESTITO"

Anche Carlo Ancelotti, ospite dell'ambasciata italiana a Madrid, ha affrontato il tema Morata. Il tecnico di Reggiolo, senza troppi giri di parole, ha illustrato la soluzione più vantaggiosa per tutti: "Alvaro vuole giocare di più e il club è d'accordo. Un prestito di un anno sarebbe una buona opportunità. Ovviamente dovremo provvedere a sostituirlo". Ma Morata è in scadenza nel 2015 e, in caso di mancato accordo, il Real rischia seriamente di perderlo.