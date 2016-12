Juventus: Pogba visto a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea

16:24 - Il futuro di Paul Pogba non è ancora delineato, ma l'ultima visita (di piacere?) a Londra fa temere il peggio. Il centrocampista francese della Juventus, infatti, è stato beccato nel quartiere di Knightsbridge, a pochi passi da Stamford Bridge, la casa del Chelsea. Il giocatore, che piace molto a Mourinho, si è anche soffermato con alcuni tifosi. Alla domanda se fosse lì per firmare coi Blues, ha risposto con un sorriso.

Non è un mistero che i numerosi investimenti in entrata della Juve, potrebbero costringere Agnelli a una cessione eccellente. E' altrettanto provato che Pogba è il sogno di molti top club europei, disposti a ricorprirlo d'oro. Qualche giorno fa, dall'Inghilterra, arrivava notizia della disponibilità economica del Chelsea, che prepara un'offerta da 60 milioni di sterline (circa 70 di euro) per strapparlo alla Juve. Ecco perché la presenza di Pogba nei pressi di Fulham Road, documentata anche dal 'Daily Mail', fa riflettere. Il francese, reduce da un buon Mondiale con la Nazionale, potrebbe sostituire Frank Lampard in mezzo al campo e garantire a José Mourinho un futuro roseo. Sul giocatore c'è anche il Manchester City.