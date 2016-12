Juventus, Pogba: "Rinnovo? Ancora non lo so"

13:44 - Decisivo contro il Bologna, ma inquietante il giorno dopo. Paul Pogba ha spaventato i tifosi della Juventus in un'intervista concessa in patria: "Il mio futuro? Ora penso a vincere il campionato, poi non so cosa succederà. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo, ma nemmeno del mio futuro. Se voglio raggiungere il top devo seguire esempi come Vieira, Buffon e Pirlo". Un'ipotesi potrebbe essere il Psg: "E' un grande club".

Una decisione delicata che verrà presa a fine campionato, ma il centrocampista della Juventus non ha escluso ogni possibilità circa il suo futuro. "Ho cominciato un percorso che non cambierò ora - ha spiegato a BeIn Sports -, ma non ho parlato con la società. Ho un buon feeling con Conte e ho scelto la Juventus dopo aver parlato con lui". Il Psg rimane alla finestra: "E' un grande club" il commento di Pogba.