Juventus, Pirlo dice no al Palmeiras: rinnovo vicino

18:17 - Il lieto fine sulla telenovela del rinnovo del contratto con la Juventus di Andrea Pirlo è sempre più vicino. Il centrocampista italiano infatti ha rispedito al mittente una maxi-offerta ricevuta dal Palmeiras che avrebbe voluto Pirlo per festeggiare il proprio centenario. Il "no" secco è un segnale positivo per la società bianconera che presto potrebbe accordarsi col centrocampista per un rinnovo biennale da 2 milioni abbondanti a stagione.

Un segnale chiaro e ben augurante per Marotta e soci. La volontà di Pirlo è infatti quella di chiudere la carriera a livelli altissimi con la maglia della Juventus, ma per farlo le condizioni imposte dal giocatore sono chiare: rinnovo biennale ad almeno 2 milioni di euro a stagione. In tal senso è da leggere il rifiuto alla maxiofferta del Palmeiras che per festeggiare il centenario (fu fondanta nel 1914 da italiani) vorrebbe portare in Brasile un calciatore azzurro. C'è anche l'ipotesi Luca Toni, ma da giugno.