Juventus, per l'attacco spunta anche Eto'o

19:31 - La Juve cerca un bomber di spessore internazionale. A Torino occhi puntati non solo su Alexis Sanchez e Alvaro Morata, ma anche su altri due top player d'eperienza: Drogba e Eto'o. Dalla Francia è arrivata la voce che la Juve fosse a un passo dall'ivoriano. In realtà i bianconeri hanno sondato più volte l'ex attaccante del Gala, ma a certe cifre sarà dura trattare. E allora ecco spuntare all'orizzonte anche il nome di Samuel Eto'o.

Il camerunese è in rotta di collisione con Josè Mourinho e in un'intervista recente ha rotto con l'ambiente Chelsea. Ecco allora profilarsi all'orizzonte la clamorosa ipotesi bianconera. Marotta, amministratore delegato della Juventus, sta cercando di capire la bontà dell'operazione e delle condizioni fisiche dell'ex attaccante nerazzurro. Ormai comunque è chiara la strategia della Juventus: acquistare un nome di grande spessore per tentare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie.