Juventus, ora è ufficiale: arriva Kingsley Coman

10:11 - La Juventus batte il primo colpo del mercato: è ufficiale l'ingaggio di Kingsley Coman, centrocampista offensivo classe 1996, proveniente dal vivaio del PSG. Il ragazzo è il più giovane esordiente nella storia del club parigino, essendo sceso in campo in Ligue 1 a poco più di 16 anni. E' perno della Under 21 transalpina. Che si tratti di un nuovo colpo stile Pogba, solo il tempo potrà dirlo: le basi, però, ci sono tutte.

Il sito ufficiale bianconero elogia il giovane: "Giocatore tecnico e fantasioso, Coman vanta una potenza atletica fuori dal comune, al pari del suo tiro dalla distanza e di notevole visione di gioco". La descrizione sembra rispecchiare alla perfezione quella di Paul Pogba: per una dorsale bianconera in salsa françoise.