Juventus, Ogbonna in bilico: nel mirino Nastasic e Mustafi

12:37 - L'avventura di Angelo Ogbonna alla Juve potrebbe essere già al capolinea. Acquistato dal Torino per 13 milioni più 2 di bonus, il difensore bianconero la scorsa stagione non ha brillato e potrebbe essere ceduto al miglior offerente. Per il centrale gli estimatori non mancano: Siviglia, Atletico Madrid e Arsenal. Per 12 milioni potrebbe partire. In entrata alla Juve invece occhi puntati su Nastasic e Mustafi.

Arrivato in bianconero con grande clamore l'anno scorso, Ogbonna potrebbe dunque salutare la Serie A dopo solo dodici mesi alla Juve. Il giocatore non ha convinto e in molti considerano l'operazione un mezzo fallimento. Conti alla mano, a Vinovo occorre limitare i danni. Se dovesse arrivare una buona offerta per il centrale, intorno ai 10-12 milioni, l'affare potrebbe andare in porto in tempi rapidi.



Sul taccuino bianconero, del resto, in entrata ci sono già altri due nomi molto caldi: Nastasic del City e Mustafi della Sampdoria. Marotta ha chiesto il difensore serbo in prestito con diritto di riscatto, ma l'Arsenal è in agguato e pronto a offrire 20 milioni di euro. Su Mustafi invece c'è da battere la concorrenza di molti club italiani e tedeschi. Prima però occorre risolvere la questione Ogbonna.