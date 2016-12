Juventus, nuova missione a Madrid per Alvaro Morata

11:44 - La Juventus, distratta dall'affare Iturbe, non ha perso di vista la trattativa col Real Madrid per Alvaro Morata. Lunedì partirà una nuova missione del club bianconero nella capitale spagnola per cercare di chiudere l'affare. L'agente dello spagnolo e Bozzo parleranno col Real, partendo dall'offerta di 15 milioni più bonus messa sul piatto dalla Juventus, forte della volontà del giocatore di trasferirsi a Torino in caso di addio a Madrid.