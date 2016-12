Juventus, mega offerta del Manchester Utd per Vidal: 60 milioni

20:46 - L'offerta del Manchester United per Arturo Vidal prende corpo. L'agente Fernando Felicevich sarà a Torino nelle prossime ore e metterà sul piatto della Juventus una ricca proposta dei Red Devils: 60 milioni di euro. Il club inglese gioca al rialzo e difficilmente si farà scappare l'occasione di portare il cileno in Premier. Vidal, intanto, è rientrato dalle vacanze e in calendario c'è l'incontro con Allegri, ma il suo destino sembra segnato.

Al giocatore, infatti, il Manchester offrirebbe circa 8 milioni di euro a stagione più bonus, circa il doppio di quanto percepisce alla Juve. Re Arturo, in queste settimane, non ha mai nascosto il suo interesse per le proposte che arrivano da Van Gaal e l'incontro col nuovo allenatore bianconero sarà solo di facciata. Anche se Vidal dovesse rientrare nel progetto tecnico bianconero (e vi rientra), la Juve non può rilanciare sul piano dell'ingaggio né fare finta di non vedere la mega offerta che arriva dall'Inghilterra. Martedì mattina comunque il vertice fra Marotta e Felicevich dovrebbe indirizzare una situazione già di per sé abbastanza chiara.