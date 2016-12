Juventus, Marotta: "Ho incontrato il Real Madrid. Rinnovo Conte? Dopo lo Scudetto"

10:22 - A Madrid per assistere a Spagna-Italia, il dg della Juventus, Beppe Marotta, ha dribblato le parole di mercato: "Sì ho incontrato il Real Madrid e Ancelotti, una visita cordiale. Ma non vi dico se ho parlato di Pogba e Vidal". Nessun accenno al rinnovo contrattuale di Conte: "Ora pensiamo a vincere lo Scudetto, poi ne parleremo col tecnico". Sulla polemica con Prandelli: "Il rapporto è ottimo. Erano critiche e come tali vanno anche accettate"

Camicia abbottonata dunque per il dirigente bianconero in visita nella capitale spagnola: "Con il Real e Ancelotti c'è stato un incontro piacevole, abbiamo parlato di tante cose. Se anche avessimo discusso di mercato probabilmente non ve lo direi, ma non lo abbiamo fatto". Sullo sfondo le situazioni di Pogba e Vidal, ma anche il rinnovo contrattuale di Conte: "Il rapporto tra l'allenatore e la dirigenza, la proprietà e tutti è ottimo. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Però adesso siamo concentrati sul campionato, per cui questa discussione l'abbiamo rinviata più avanti". Una chiusura sulle polemiche con Prandelli: "Gli stringerò la mano come ho sempre fatto. Abbiamo un rapporto molto cordiale e corretto. Abbiamo fatto delle esternazioni che erano critiche e le critiche a volte vanno anche accettate".