Juventus, Marotta a Madrid: nel mirino Morata, Coentrao e Di Maria

13:58 - Visita di cortesia e d'affari. Marotta a Madrid fa sempre notizia, soprattutto se l'ad bianconero incontra il ministro degli esteri del Real, Emilio Butragueno. I due si sono visti prima del match dell'Italia e pare abbiano parlato anche di mercato. L'interesse dei Blancos per Vidal e Pogba non è un segreto. Nel mirino della Juve, per la prossima stagione, sarebbero invece finiti Di Maria, Morata e Coentrao.

Solo chiacchiere, certo, ma chiacchiere interessate. Secondo alcuni media spagnoli, infatti, Marotta avrebbe avuto anche alcuni contatti con Florentino Perez dopo la sfida della Nazionale. In casa Juve bocche cucite sulla visita in Spagna, ma è facile immaginare i contenuti di mercato della visita al Real. Detto del rinnovato interesse dei Blancos per i due gioiellini Pogba e Vidal, sull'altro fronte la dirigenza bianconera avrebbe invece sondato il terreno su tre pezzi da novanta: Di Maria, Morata e Coentrao. Soprattutto in vista di un cambio di modulo nella prossima stagione, con il passaggio al 4-2-3-1 o al 4-3-3.



Nel dettaglio, Di Maria e Coentrao sarebbero infatti pedine perfette per rinforzare gli esterni e dare l'assalto alla Champions League, mentre Morata, il cui contratto scade nel 2015, è da sempre un pallino di Antonio Conte. La Juve, dunque, vuol cambiare pelle e sta pensando di fare la spesa a Madrid. Dal suo canto, Marotta si è limitato a dire che "il rapporto tra i due club è sempre ottimo". A buon intenditor, poche parole.