Juventus: Mangala al City libera Nastasic

15:59 - Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto del difensore centrale francese Eliaquim Mangala, arrivato per circa 32 milioni di sterline dal Porto, e per questo la Juventus può andare all'assalto di Matija Nastasic, serbo ex Fiorentina. I bianconeri continuano la loro ricerca di un centrale che possa alternarsi ai tre titolari e Nastasic è da sempre la prima scelta, seguito da Zapata del Milan e dal greco Manolas dell'Olympiacos.

Pellegrini non è convinto di Nastasic e ha deciso di investire tanti soldi per un giocatore forte da affiancare al leader Kompany. La Juventus chiederà il serbo in prestito con diritto di riscatto: da valutare l'entità del riscatto e se il City pretenderà delle garanzie di acquisto al termine dell'anno prossimo.