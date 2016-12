Juventus, idee per l'attacco: spunta l'ipotesi Pato

16:10 - Idea clamorosa per la Juventus in attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero seguendo l'evolversi della situazione di Alexandre Pato e starebbero pensando di riportare in Italia l'ex attaccante del Milan. Il giocatore è reduce dall'ennesima stagione segnata da diversi infortuni, ma a Torino sembrano intenzionati a scommettere sul suo recupero. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

L'indiscrezione sull'interesse della Juve per Pato arriva direttamente dal Brasile. Il Papero ha chiuso la stagione in prestito al San Paolo, ma è di proprietà del Corinthians. Memore di quanto mostrato i primi anni al Milan, già la scorsa stagione Marotta aveva cercato di portarlo a Torino, ma qualcosa era andato storto nella trattativa e l'affare saltò. Ora però i tempi sembrano maturi per far rientrare Alexandre in Italia.



Fiuto del gol e qualità tecniche del giocatore non si discutono, resta invece il grande dubbio sulla tenuta fisica del brasiliano dopo i molti guai muscolari. Il rischio c'è, ma a Torino sembrano sicuri di poter recuperare l'attaccante. Ad ogni modo, per mettersi al riparo da brutte sorprese, a Vinovo la trattativa sarebbe indirizzata verso un prestito con diritto di riscatto. La Juve è pronta a scommettere sul Papero.