Juventus, Ibrahimovic smentisce le voci sul ritorno

16:34 - "Hansson chi?"Ibrahimovic fa chiarezza sulla sua presunta voglia di tornare a giocare nella Juventus. "Una persona di nome Stefan Hansson ha fatto commenti su di me - ha detto l'attaccante del Psg ai media francesi - pertanto, tengo a precisare che io non conosco questa persona. Non l'ho mai incontrato, non l'ho mai avuto come allenatore e non ho mai parlato con lui su Skype". Una smentita secca, dunque, da parte di Ibra.

"Normalmente - ha proseguito lo svedese - non commento questo tipo di diffamazioni, ma i suoi commenti hanno raggiunto proporzioni irragionevoli e mi sento in dovere di farlo. Comunque ho cose più importanti da fare e a cui pensare". L'ex bianconero ha cominciato la sua nuova stagione in Franca con una doppietta nella partita d'esordio del Paris Saint-Germain in Supercoppa e altri due gol nella prima di campionato pareggiata contro il Reims.