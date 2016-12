Juventus-Guarin, l'intrigo. C'è anche il Tottenham

17:49 - Dopo sei mesi di apparente tranquillità, Fredy Guarin e la Juventus tornano a strizzarsi l'occhio. Ci risiamo, i bianconeri hanno individuato nel centrocampista dell'Inter il rinforzo giusto per tamponare l'eventuale uscita di un big a centrocampo, ma c'è da fare i conti con le richieste della società nerazzurra. Thohir chiede 18 milioni di euro oppure uno scambio con Marchisio. Pretese per il momento giudicate troppo alte dalla Juventus.

Il problema di fondo non è nemmeno la valutazione del giocatore fatta dall'Inter, quanto la modalità di pagamento imposta da Ausilio per il colombiano: solo contanti, niente contropartite tecniche. Almeno per il momento, perché la sensazione è che la trattativa ci sarà ugualmente nonostante le schermaglie iniziali e se si risolverà, in un verso o nell'altro, non sarà questione di giorni ma di mesi. L'idea di Marotta sarebbe quella di limare i 18 milioni richiesti con l'inserimento di alcuni giocatori come Gabbiadini e Marrone, ma sulla sponda nerazzurra del Naviglio su questo fronte non ci sentono. Un "no" sulla direzione inversa della Milano-Torino è invece arrivato per Claudio Marchisio: la Juventus non lo scambia alla pari con nessuno, nemmeno con Guarin.

GUARIN, L'INTER HA ALTRE IDEE

L'Inter a proposito di Guarin ha queste idee: con Hernanes e Kovacic, è evidente, lo spazio per il colombiano è ridotto. E la cessione di Guarin è una prospettiva di mercato: per reperire soldi utili per altre operazioni (quei 18 milioni) o per lo scambio con giocatori indicati da Mazzarri. Nei giorni scorsi, un'idea è balenata: trattativa col Tottenham per lo scambio Lamela-Guarin, sul mercato inglese, Thohir è molto attivo.

Ecco, questa è una strada alternativa alla Juventus, nel caso si decidesse di far partire Guarin. Poi c'è da tenere conto della volontà del giocatore, per il quale la destinazione-Juve è in cima ai suoi pensieri. Dopo l'Inter.