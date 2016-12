Juventus, domani altro vertice: questa volta di mercato

10:14 - Da un vertice all'altro. Dopo quello di ieri, col mancato rinnovo del contratto di Antonio Conte, il tecnico e la società si siederanno ancora attorno a un tavolo per fare il punto sul mercato che verrà. Un incontro preliminare per capire quali potranno essere gli scenari futuri e scegliere su chi puntare. Al momento i bianconeri sono sicuri di portare Nani a Torino ed è in dirittura d'arrivo anche Evra. Pure Sanchez è nel mirino.

Scontato l'arrivo di Nani, per il centrocampista portoghese del Manchester United, un contratto di tre anni a 4 milioni di euro a stagione, mentre al club di appartenenza andranno 5 milioni, è in dirittura d'arrivo la trattativa per un altro giocatore dei Red Devils, parliamo di Patrice Evra che firmerà un biennale a 2,5 milioni l'anno. Si parla, ma questo da tempo, di Alexis Sanchez, ex Udinese e ora al Barcellona. Un attaccante per rinforzare la rosa anche se sul piatto, almeno i media spagnoli, mettono Fernando Llorente. Difficile, però, che Conte lasci partire uno dei pilastri della stagione appena conclusa. Più facile che parta uno tra Vidal e Pogba, anche se per il francese la società si è esposta "è un patrimonio della società". Fatti i conti dovuti, quindi, l'indiziato numero 1 a lasciare Torino, al momento, è il solo Vidal. Si vedrà, comunque, intanto, il tecnico salentino chiede un salto di qualità nella rosa per puntare all'Europa.