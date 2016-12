Juventus, Conte trattiene Vidal: no a Real Madrid e Barcellona

14:18 - L'unica operazione in uscita capace di finanziare il mercato della Juventus è stata bloccata: Antonio Conte non vuole rinunciare ad Arturo Vidal. Il tecnico bianconero, nel corso dei contatti giornalieri con la dirigenza, ha chiesto espressamente di trattenere il centrocampista cileno che fa gola a Real Madrid e Barcellona. I catalani speravano di inserire il Guerriero nella trattativa che avrebbe portato a Torino Alexis Sanchez.

Il Barça sembrava disposto a negoziare, ma senza Vidal rischia di saltare tutto. E Luis Enrique non può privarsi del Nino Maravilla senza aver prima trovato un sostituto. Anche il fronte Real si raffredda, se non fosse che domani Butragueno (e non il presidente Florentino Perez, rimasto a casa) sarà allo Stadium per la sfida fra vecchie glorie e farà il punto della situazione con Agnelli (si parlerà anche di Morata). Ancelotti è alla ricerca di due centrocampisti: uno dei profili è quello di Vidal. Ma l'occasione tornerà utile al presidente della Juve per ribadire la sua incedibilità, oltre a quella di Pogba. Tutto si blocca: la Juve trattiene il suo gioiello, ma si vede costretta rinunciare a un affare da 50 milioni di euro.