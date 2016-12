Juventus, contatti per Chicharito Hernandez e Jovetic

10:13 - La Juventus guarda a Manchester per rifinire l'attacco da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri ma l'obiettivo non è il solo Stevan Jovetic del City. I bianconeri stanno infatti lavorando anche sul fronte Chicharito Hernandez e i contatti col Manchester United sono a uno stadio avanzato. La Juve ha chiesto il prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i Red Devils vogliono 10 milioni subito. L'accordo si può trovare.

Due colpi, ma che siano acquisti di qualità. Per provare ad accontentare Massimiliano Allegri, la Juventus sta però mantenendo i contatti anche con il Manchester City per Stevan Jovetic, giocatore considerato dal tecnico l'ideale per affiancare in attacco Tevez e Llorente. Il club inglese, stando a quanto scrive Tuttosport, potrebbe lasciar partire il giocatore in prestito ma vorrebbe inserire nella trattativa un obbligo di riscatto a 25 milioni. Marotta e la Juve si muovono, ci pensano, provano a trattare. Innanzitutto spostando più in là la spesa ma, nel frattempo, tenendo viva ogni pista, ogni possibilità.Gli ultimi giorni, come sempre, saranno decisivi, perché sono i giorni in cui le distanze si limano e le trattative diventano un po' più semplici. Come dire: 25 milioni tra un anno sono tanti, ma se la richiesta del City dovesse abbassarsi, allora ecco che la Juve avrebbe in mano le carte per chiudere.

Infine nessuno trascura la pista Falcao. Impresa ai limiti dell'impossibile, anche se da Torino fanno capire, anzi dicono proprio, che "siamo in attesa dell'occasione". Perché la Juve ha bisogno di un paio di innesti, ma devono essere giocatori in grado di spostare equilibri. Un top player o niente, come ha già spiegato Allegri.