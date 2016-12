Juventus, addio Evra: rinnova col Manchester United

13:44 - E' sfumato ufficialmente uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Manchester United ha infatti comunicato di aver rinnovato di un anno il contratto dell'esterno sinistro Patrice Evra. Il 33enne francese era un obiettivo caldo della società bianconera, alla ricerca di terzini affidabili anche in chiave europea. Marotta, però, era disposto a trattarlo solo come eventuale parametro zero.

Questa doveva essere la settimana decisiva per fare chiarezza sul futuro di Evra che, un po' a sorpresa, ha deciso di legarsi al Manchester United per un'altra stagione nonostante le numerose richieste in giro per l'Europa. Decisivo nella scelta del 33enne è stato l'ingaggio di Louis Van Gaal che ha convinto Evra a restare per giocarsi le sue carte in difesa. Niente da fare invece per la Juventus che dovrà cercare altrove un terzino affidabile sul quale puntare per la prossima stagione. Il dg Marotta, infatti, avrebbe voluto portarlo a Torino ma solo come parametro zero.