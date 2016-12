Juve, Vucinic si è allenato ma non è stato convocato. La pista Inter resta aperta

00:47 - Situazione sempre intricata per Mirko Vucinic. Dopo il pasticcio con l'Inter, il montenegrino è infatti finito nel mirino di alcuni club esteri, in primis il Monaco, a caccia di un sostituto per Falcao. Ma c'è anche lo Zenit di Spalletti. Eppure la pista Inter non è affatto chiusa, anzi, è apertissima. Domenica tornerà in Italia il presidente Thohir e lunedì è previsto un incontro a Milano con Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera.

Per Marotta i tempi del caso Vucinic stringono e urge una soluzione. Il Monaco, che deve fare i conti col grave infortunio di Falcao, sta attuando un forte pressing sulla Juve per avere l'attaccante. I francesi hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma Marotta e Paratici valutano il montenegrino intorno ai 15 milioni. Il club di Ranieri non è però l'unico interessato a Mirko. Vucinic, infatti, piace molto in Premier League. Per il montenegrino in fila ci sono infatti Tottenham, Arsenal e Liverpool. Nessuno dei tre club però, per ora, sembra in grado di rispondere concretamente alle richieste della Juventus, che potrebbe dunque ritrovarsi ancora in rosa Vucinic alla chiusura del mercato. Con tutto quello che potrebbe comportare, compresi musi lunghi, malumori e situazioni difficili da controllare nello spogliatoio.



E qui rispunta l'Inter: nonostante le schermaglie tra i due club per la brusca chiusura della trattativa che avrebbe portato allo scambio con Guarin, Vucinic in nerazzurro è un'ipotesi che resta viva. Ci sarà un faccia a faccia tra Thohir e Agnelli e l'incontro tra i due presidenti potrebbe essere l'occasione giusta per chiarire quanto è successo, stringersi la mano e riprendere il filo del discorso. Solo un'ora prima della dura conferenza stampa di mercoledì, del resto, Marotta aveva contattato i nerazzurri per trovare una soluzione. Una mossa che lascia intuire comunque la volontà di chiudere l'affare.

VUCINIC NON CONVOCATO PER LAZIO-JUVE

Intanto Vucinic è arrivato a Vinovo, è entrato da un ingresso secondario, e si è allenato regolarmente. Dopo l'allenamento, il tecnico d'accordo con i dirigenti e il giocatore, ha deciso di non convocare Mirko per Lazio-Juve.