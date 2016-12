Juve, Vucinic al Tottenham libera Lamela per l'Inter 

14:50 - Inter e Juve involontarie alleate di mercato. Questo perché mentre il passaggio di Guarin al Chelsea resta in stand-by, il trasferimento in nerazzurro di Lamela potrebbe essere favorito proprio da una cessione che Marotta sta trattando in queste ore: quella di Vucinic al Tottenham, in vantaggio sull'Arsenal. L'arrivo agli Spurs dello juventino liberebbe la strada per Lamela verso Milano mentre la Juve reinvestirebbe i soldi incassati su Menez.