Juve, Vidal: "Sono il migliore al mondo" 

14:15 - Nessuna falsa modestia. Arturo Vidal è conscio della propria forza e non ha alcuna paura nel manifestare tutta la propria autostima: "Il segreto dei tanti palloni recuperati e dei tanti gol segnati? La spiegazione è semplice - ha dichiarato il centrocampista cileno della Juve al settimanale Sport Bild - perché nel mio ruolo sono il migliore al mondo: nessuno difende come me e segna tanto. E molti provano a giocare come me e tentano di imitarmi".

Con 10 reti in campionato, 15 considerando anche le coppe, Vidal è il trascinatore della Juve di Conte che sta battendo tutti i record in campionato. Un fuoriclasse lottatore imprescindibile, leader in campo e fuori. Tecnico, pragmatico, concreto. E sicuramente non affetto da falsa modestia. Molti lo imitano ma evidentemente, almeno secondo lui, nessuno ci riesce.