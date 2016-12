Juve, Verratti chiama Pogba: "Starebbe bene al Psg"

20:11 - Verratti alla Juve? Ma che... Semmai Pogba al Psg. L'ex centrocampista del Pescara, infatti, non solo conferma il suo futuro sotto la Tour Eiffel, ma lancia un appello al giovane talento bianconero: "Se quest'anno siamo usciti dalla Champions allora vuol dire che bisogna migliorare la rosa, Pogba sarebbe un bene per noi, alza il livello della squadra". Poi su Ancelotti: "Lo sento spesso, è uno dei mister che mi ha fatto crescere in tutto".

Marco Verratti, intervistato da SkySport, ha parlato del suo legame con la Juventus: "Ogni anno si dice che vado alla Juve, fa piacere ma sto bene a Parigi. La società conta su di me, mi fanno sentire importante. Sono stato juventino da bambino, poi si cambia, ora è diventato un lavoro".