Juve,  venerdì l'incontro con Conte

10:40 - Sono giorni decisivi, se non ore, in casa Juve. Secondo qualcuno l'attesissimo incontro tra Antonio Conte, Marotta e Agnelli dovrebbe avere luogo venerdì, alla viglia della partenza per Roma. Ci sarà da fare chiarezza sul futuro dell'allenatore bianconero e soprattutto capire quali sono le sue richieste. Per quelle economiche non dovrebbero esserci grossi problemi, mentre per quelle tecniche, il discorso è più articolato. L'allenatore pugliese vuole rinforzi di livelli per competere in Europa e anche un po' di pressione in meno.

Se sulla seconda ci sarà poco da fare visto che allena il primo club d'Italia e uno dei principali del mondo, sul primo si può lavorare. E la Juve si è messa da tempo già al lavoro perché è chiaro che il prossimo traguardo è quello di vincere anche in campo internazionali. magari non subitissimo, ma nemmeno troppo avanti con il tempo. E allora si cercano giocatori di livello superiore alla media, facendo sempre attenzione al portafoglio. L'attacco ha bisogno di più di un ritocco viste le partenze ormai certe di Vucinic, Quagliarella e anche Osvaldo. Il nome più gettonato è quello di Alexis Sanchez, cileno come Vidal e Isla e da tempo nel mirino dei bianconeri. Juve e Barcellona hanno dato il via alla trattativa per un cartellino valutato 30 milioni di euro. tanti, ma assolutamente trattabili, anche perché ci sarebbe la volontà del giocatore di tornare in Italia. Giocatore che sarebbe l'ideale per Conte per dare il via alla sua rivoluzione sul modulo, passando al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Ma non c'è solo Sanchez. Nani, infatti, sembra essere un'altra pedina molto vicina alla Juve e dal Manchester United potrebbe arrivare un altro rinforzo. Si tratta di Patrick Evra, che come il portoghese è gestito da Federico Pastorello. Il terzino sinistro tra poche settimane si libererà a parametro zero e andrebbe a completare quella difesa a quattro nuovo biettivo di Conte. E poi c'è Morata, uno dei giovani attaccanti più interessanti, seguito da diversi top club e in cerca di uno spazio maggiore di quello riservatogli finora da Ancelotti. Gli ottimi rapporti tra la Juve e il Real potrebbero facilitare l'operazione, magari sulla base del prestito oneroso, visto che i Blancos non vogliono perdere un giocatore dal futuro assicurato. Tutto però è legato al fatto che lo stesso Conte e la Juve trovino le motivazioni e l'accordo per proseguire insieme. Nel caso si dovesse arrivare alla rottura, a Torino avrebbero già pronto un piano B. O almeno una lista di possibilità sostituti, In cima c'è il nome di Roberto Mancini, che con Spalletti guida un gruppo di candidati composto da Prandelli, Simeone, Klopp e Allegri.