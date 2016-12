Juve, ultimatum a Vidal

17:52 - Beppe Marotta ha fatto partire il countdown e fissato la dead line a Ferragosto. Dentro o fuori, senza possibilità di ulteriori proroghe: Arturo Vidal e la Juve resta una questione aperta, da affrontare e risolvere in una settimana massimo. Lo ha chiarito il dg bianconero per evitare altri scherzi dopo la doccia fredda Antonio Conte e avere il tempo necessario per trovare un degno sostituto del cileno in caso di accordo con il Manchester United.

Ecco, appunto, il Manchester United. Al momento l'affare è sul fumoso andante. Nel senso: Felicevich, agente di Vidal, ha già raccolto un'offerta da 200mila sterline a settimana, 12 milioni di euro l'anno, per il suo assistito. Questo, però, non ha ancora prodotto un'offerta vera e propria - e soprattutto adeguata - per la Juve. Che, dal canto suo, ha stabilito la linea da seguire: Vidal è incedibile fino a prova contraria o, per dirla meglio, fino a che qualcuno, quindi Van Gaal, non decida di presentarsi con una cinquantina di milioni. Per una cifra inferiore non ci si siede nemmeno al tavolo. Non basta, perché i soldoni devono arrivare entro una settimana massimo. Altrimenti niente, nada. Quindi, ricapitolando: Vidal può scegliere Manchester, se lo desidera, ma deve farlo entro Ferragosto. Lo United deve scegliere Vidal fugando i dubbi sulle condizioni del suo ginocchio e presentarsi a Torino con l'assegno buono per convincere Marotta. Marotta che, a quel punto, partirebbe alla ricerca del sostituto. Chi? Difficile oggi dirlo, perché il mercato non offre di fatto un giocatore alla Vidal - come qualità e quantità - nello stesso ruolo e gli eredi del cileno, quindi, andrebbero ricercati altrove. In attacco, zona Jovetic, Hernandez o Nani. Il tempo, però, comincia a stringere. Il countdown è partito.