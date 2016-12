Juve: tutto su Osvaldo e su Vucinic torna l'Arsenal

01:10 - La Juve punta tutto su Osvaldo. L'attaccante del Southampton è l'obiettivo numero per dare a Conte quel rinforzo tanto richiesto per questo mercato di gennaio. La proposta fatta al club inglese è quella di un prestito oneroso di 2 mln con riscatto fissato a 12 mln. Operazione slegata da quelle Vucinic- sul montenegrino è tornato l'Arsenal - e Quagliarella: quest'ultimo è stato proposto alla Lazio e al Trabszonspor. Il giocatore ha però rifiutato.

Già qualche settimana fa, alla vigilia della gara di campionato con la Sampdoria, Conte si era fatto sentire: "Le nostre rivali per lo scudetto comprano, noi no. E questo mi preoccupa". Anche in estate l'allenatore si era lamentato con la dirigenza per aver perso Matri negli ultimissimi giorni di mercato. E allora ecco che la Juve si è fiondata su Osvaldo. Discorso, come detto, slegato dal capitolo cessioni.



Per quanto riguarda Vucinic, che nel frattempo ha chiesto e ottenuto di allenarsi a parte, la dirigenza bianconera non vuole riaprire alcun tipo di discorso con l'Inter, destinazione invece gradita dal montenegrino. Al momento la sua situazione è pertanto in stand-by, anche se dall'Inghilterra giungono voci di un ritorno di fiamma dell'Arsenal di Wenger, pronto a chiedere il prestito del montenegrino.



Ma sul mercato è finito anche Fabio Quagliarella. Il bomber napoletano, però, non ha intenzione di andarsene, tanto che avrebbe già rifiutato l'ipotesi Trabzonspor. Destinazione più gradita, invece, quella genovese, sponda Sampdoria: il problema qui è però l'ingaggio, troppo alto per i parametri blucerchiati.



MAROTTA: "VUCINIC NON CI HA CHIESTO DI PARTIRE"

"Vucinic partirà quando lo chiederà e questo non è ancora avvenuto". Così l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, a margine del decennale dell'Associazione parlamentare Giovanni Agnelli Juventus club, a palazzo Giustiniani. "Osvaldo? E' un Nazionale italiano - dice - piace non solo a me, ma a tante squadre".