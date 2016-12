Juve, tempo di rinnovi: Pogba e Buffon 

21:01 - La Juventus lavora ai rinnovi dei suoi campioni. Priorità per Pogba e Buffon, poi sarà la volta di Marchisio. Agnelli e Marotta vogliono blindare il centrocampista francese e sono vicini a un accordo: contratto fino al 2018 con opzione per il 2019 a 4,5 milioni l'anno. Un'intesa importante per allontanare le grandi big d'Europa. Discorso diverso per il portiere e capitano: Gigi firmerà per altri due anni e chiuderà la carriera in bianconero.

Aumento di ingaggio importantissimo per Pogba: tre milioni di euro in più a stagione più bonus. Il francese andrà a guadagnare come i big. I contatti con Raiola, il suo procuratore, sono iniziati già da diverso tempo e ora c'è bisogno solo delle firme che arriveranno a breve. Tutti contenti.

Resta anche Buffon che ha deciso di chiudere la carriera a Torino con la maglia della Juve. Si va avanti con un altro contratto di due anni, scadenza 2017, poi si vedrà. In ogni caso c'è già pronto un ruolo in società.

Per finire stesso destino anche per Marchisio. Il centrocampista è in scadenza nel 2016, ma Marotta e Agnelli vogliono evitare beffe sul mercato la prossima estate. Il Principino è considerato fondamentale da Allegri e ora inizierà una trattativa per il nuovo contratto.