Juve, super offerta Bayern per Pogba 

13:55 - In Europa sembra essersi scatenata l'asta per Paul Pogba. Le parole del francese hanno ufficialmente aperto la caccia a uno dei giovani più talentuosi del calcio europeo e pare che alla Juve fiocchino le offerte. Almeno quelle virtuali. L'ultima delle quali avrebbe come mittente addirittura il Bayern Monaco campione di tutto. Per il "Polpo", i tedeschi sarebbero pronti a mettere sul piatto Mandzukic, Shaqiri e una ventina di milioni di euro cash.



Il tutto, come appare ormai certo, per raggiungere quota 70 milioni di euro, che sembra essere il valore riconosciuto al 21enne centrocampista bianconero. Una plusvalenza clamorosa per la juve, che ha acquistato il giocatore praticamente a parametro zero dal Manchester United due anni fa. Certo, non sarà facile, nel caso, come sembra, di cessione per Conte e Marotta scegliere l'offerta migliore. Solo contanti o anche contropartite tecniche? La proposta del Bayern è sicuramente di quelle interessanti, anche perché offre un giocatore molto apprezzato dal tecnico pugliese, l'attaccante Mario Mandzukic, e un giovane centrocampista di 22 anni, praticamente l'età di Pogba, come Xherdan Shaqiri. Senza dimenticare un discreto gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. A questo punto la palla passa alla dirigenza juventina, che però dovrà fare i conti con i tifosi. Sabato sera, dopo il gol vittoria contro il Bologna, il coro era uno solo: "Non si vende Pogba". Come dar loro torto?