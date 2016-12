Juve, Sms di Falcao a Marotta: "Grazie, magari in futuro..."

21:38 - "Grazie di tutto, magari in futuro...". Parola di Radamel Falcao. Dopo la lunga trattativa estiva con la Juventus, il nuovo attaccante del Manchester United ha scritto un Sms a Marotta, lasciando ancora vive le speranze dei tifosi della Vecchia Signora. Nel frattempo i dirigenti bianconeri si stanno preparando a sfidare la Roma per Adrien Rabiot. Il giovane talento del Psg è in scadenza nel 2015 e la Juve è pronta al blitz.

Il mercato della Juve, dunque, non chiude mai i battenti. A pochi giorni dalla fine della sessione estiva, Falcao ha inviato un messaggio a Marotta per ringraziarlo e restare in buoni rapporti con i bianconeri. Un semplice gesto di cortesia o, sotto sotto, c'è dell'altro? Lo scopriremo solo in futuro. Il Tigre, infatti, ora è allo United e, viste le cifre in ballo, difficilmente si muoverà dalla Premier. A meno di clamorosi risvolti, ovviamente.



Intanto in casa Juve si prepara una sfida con la Roma anche fuori dal campo. I bianconeri sono molto interessati a Rabiot, ma i giallorossi da tempo seguono il giovane talento del Psg e si preannuncia una battaglia a suon di milioni. Differenti le strategie dei due club. Rabiot è in scadenza nel 2015 e Sabatini sembra intenzionato a puntare tutto sulla sessione di gennaio. Marotta invece prepara l'assalto per giugno, quando il giocatore sarà svincolato.