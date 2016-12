Juve, senti Raiola : "Il rinnovo di Pogba? Valuteremo dopo i Mondiali"

23:55 - Le parti interessate mostrano tranquillità e ottimismo, ma per il momento il prolungamento del contratto di Paul Pogba non è ancora arrivato. E le parole del suo agente Mino Raiola, se da una parte tranquillizzano i tifosi della Juve, dall'altra lasciano aperta la porta a un addio già in estate. "Fino al Brasile non si muoverà una foglia - ha detto a Tuttosport - , poi valuteremo. Non c’è alcuna fretta. Anche perché, per adesso, non vuole andare via".

Come al solito, però, se dovesse arrivare l'offerta irrinunciabile... "Per adesso Paul non vuole andare via, se poi un giorno arrivasse un’offerta pazzesca per lui e per la Juve, beh, tutti insieme la valuteremmo. Per dire: un’offerta pazzesca del Real, piuttosto che di un altro top club europeo. Valuteremo tutto dopo il Mondiale, a tempo debito: eventuali offerte da altri squadroni, così come tutte le proposte di rinnovo contrattuale della Juventus. Tanto è vero che non sto trattando con nessuno, a Torino come altrove. E’ tutto rinviato, la stessa società bianconera lo sa. Ripeto: non ci sono problemi di nessun tipo”. Ma, fino a che non ci sarà il classico "nero su bianco", alla Juve non si sentiranno di certo tranquilli.