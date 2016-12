Juve: se parte Vucinic si punta Osvaldo

13:56 - Con un Vucinic in partenza ci sarebbe un Osvaldo in arrivo. Marotta e Paratici potrebbero puntare sull'italo argentino del Southampton per rimpiazzare il montenegrino. E dopo l'intromissione su D'Ambrosio, questo sarebbe un altro sgarbo dei bianconeri ai nerazzurri. Il tutto a causa della settimana caldissima che ha visto saltare lo scambio tra l'ex Roma e Guarin. Osvaldo gradirebbe la destinazione, voglioso di conquistare una maglia per il Mondiale.

La trattativa del montenegrino si dovrebbe sbloccare con l'arrivo in Italia di Erick Thohir, per poi chiudersi con il prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto a giugno fissato per 7 milioni. Con quei soldi le alte cariche bianconere virerebbero subito su Osvaldo, più volte accostato proprio all'Inter. In Inghilterra l'italo-argentino sta alternando momenti di classe pura a vicende meno felici.

L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda la rissa che l'ex giallorosso ha fatto in allenamento con il compagno di squadra Jose Fonte, scazzottata che gli è costata 2 settimane di stop da parte del club inglese. Dunque la Juve potrebbe essere l'occasione ideale per il giocatore che, anche per colpa di questi episodi, vede sempre più allontanarsi la maglia azzurra.