Juve: se parte Pogba, ecco Matuidi 

11:10 - Le ombre che si stanno addensando sul futuro bianconero di Paul Pogba potrebbero aprire all'arrivo di un altro francese di colore: Blaise Matuidi. Il giocatore, come il "Polop" facente parte della scuderia di Raiola, è in scadenza di contratto col Psg e potrebbe essere uno degli oggetti di scambio con cui la Juve aprirebbe alla cessione di Pogba. Classe 1987, 1,5 milioni di euro di ingaggio, Matuidi andrebbe a sostituirlo anche in campo.

Matuidi, nato a Tolosa da madre francese e padre angolano, in tenera età si è trasferito nel sobborgo parigino di Fontenay Sous Bois ed è proprio qui che si appassiona al Paris Saint Germain e al suo idolo Jay Jay Okocha. Le doti del giovane Blaise si notano subito fin dalle giovanili del Vincennois e dopo cinque anni è il Troyes ad accorgersi di lui e a portarlo nella terra dello champagne. I passi successivi sono quelli che da sempre contraddistinguono la carriera dei predestinati ossia con l'esordio in prima squadra a soli 17 anni e il passaggio ad un club più blasonato dopo soli 3 anni: il Saint-Etienne. Nel club che lanciò Michel Platini la sua carriera esplode con l'esordio con la maglia della nazionale francese nel settembre 2010. Arsen Wenger e l'Arsenal si accorgono del giovane prodigio ma il Paris Saint Germain è più veloce e nell'estate del 2011 dopo aver staccato un assegno di 8 milioni di euro al Saint -Etienne si aggiudica il centrocampista. simpatico e allegro in spogliatoio, in campo detta i tempi, spezza la manovra avversaria e fa ripartire quella offensiva. corsa, tecnica, puntualità d'intervento e senso della posizione: non gli manca proprio nulla.

Per quanto riguarda la difesa, invece, la notizia del mancato rinnovo di Nemanja Vidic, fa gola alla Juve. Nonostante i 31 anni, il giocatore potrebbe contribuire ad aumentare l'esperienza del reparto offensivo anche se Conte è più attratto da Andrea Ranocchia, che all'Inter pare ormai non riuscire più a convincere. Nell'operazione potrebbe essere inserito il "solito" Isla.