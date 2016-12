Juve-Romulo, Sogliano: "Trattativa ben avviata, si concluderà settimana prossima"

10:43 - Sono ormai in dirittura d'arrivo le negoziazioni tra Juventus e Verona per Romulo. A confermare l'imminente chiusura dell'affare è Sean Sogliano, direttore sportivo del club veneto: "La trattativa è ben avviata, si concluderà nei primi giorni della prossima settimana". Il d.s. smentisce però l'inserimento di Sorensen, che comunque interessa ai gialloblù: "Ne abbiamo parlato, ma la trattativa è slegata da eventuali contropartite".

Per la chiusura dell'affare è solo questione di ore, visto che lunedì mattina arriverà in Italia l'agente di Romulo. Tra Juve e Verona c'è già un'intesa di massima per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di circa sette milioni di euro.



Al Verona interessa Sorensen, ma il difensore non verrà inserito nell'accordo per Romulo: "Ne abbiamo parlato - spiega Sogliano a Sky -. Sorensen è un giocatore molto interessante, che potrebbe trovare spoazio nel verona. Però la trattativa è slegata da eventuali contropartite".

MANDORLINI: "LASCIA IL RITIRO"

Intanto dal ritiro del Verona arriva una conferma importante. Dopo l'amichevole contro il Rubin Kazan, il tecnico Andrea Mandorlini ha confermato l'addio di Romulo, a un passo dalla Juve. "Lascia il ritiro stasera, dispiace perché ha fatto una grande stagione, gli facciamo un in bocca al lupo perché va in una grande squadra", ha spiegato a 'Sky'.