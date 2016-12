Juve, Romulo a un passo

13:22 - Juve scatenata sul mercato. Dopo Morata, Evra e Pereyra i bianconeri sono vicinissimi al quarto colpo: Romulo. La trattativa con il Verona, che ha riscattato il centrocampista pochi giorni fa dalla Fiorentina, è in dirittura d'arrivo: in giornata dovrebbe arrivare la fumata bianca per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a otto milioni. Marotta intanto continua a cercare rinforzi in attacco: primi contatti con Eto'o ma Lukaku in pole.

Visite mediche per Pereyra e già la Juve ha un altro colpo in canna. Il dg Marotta infatti sta consegnando al neo tecnico Allegri anche Romulo: c'è già il sì dell'esterno, ora bisogna chiudere la trattativa con il Verona, che vuole monetizzare al massimo la cessione del giocatore, reduce da una grande stagione in maglia gialloblù. Nelle prossime ore sono attese novità decisive. Romulo ma non solo, perché la Juve sta lavorando pesantemente per un attaccante dopo l'infortunio di Morata. Avviati i contatti telefonici con Eto'o e sentiti i suoi agenti per capire i margini di manovra. La Juve vorrebbe proporre a Eto'o un annuale. Il camerunese guadagna molto: chiede 3,5 milioni di euro più bonus. Lukaku è sempre in cima ai desideri dei dirigenti bianconeri ma l'operazione è complicatissima, tra concorrenza e costo dell'operazione.