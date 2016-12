Juve, rispunta l'idea Guarin

13:55 - Via Pogba, destinato al Psg, la Juve continua a vagliare il mercato italiano e straniero a caccia di degni sostituti del francesino. Come spiegato dal nostro Paolo Bargiggia, negli ultimi giorni è rispuntato, un po' a sorpresa, il nome di Fredy Guarin, già a un passo dal vestire la maglia bianconera nello scorso mercato invernale. Il colombiano, che ha intanto prolungato con l'Inter, arriverebbe subito. Rinviato di un anno, invece, l'affare Scuffet.

Ma partiamo dal centrocampo, zona nevralgica della Juve 2014/2015 targata Antonio Conte. Con il probabilissimo cambio di modulo e il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, il tecnico bianconero ha assoluto bisogno di esterni e di un incursore centrale che possa prendere il posto di Pogba al fianco di Pirlo e Vidal. I nomi sul taccuino di Marotta sono parecchi e, come già scritto ieri, il profilo non sarà altissimo ma si punterà piuttosto a un paio di giocatori di qualità medio-alta. Tra questi, a parte Baselli - seguito da tempo - è appunto tornato improvvisamente di moda Guarin che, nonostante il prolungamento di contratto, sostanzialmente fatto per ottenere soldi dalla sua cessione, non sembra essere nei piani di Mazzarri ed è quindi sul mercato. Guarin piace a Conte, che lo voleva a gennaio, ed è felicissimo di arrivare alla Juve. Perché uno più uno faccia due manca però il sì dell'Inter che cercherà, ovviamente, da parte sua, di portarsi a casa una seria contropartita economica. Da valutare, of course. Nel frattempo, però, a Torino non se ne stanno certo con le mani in mano e hanno già avviato altre piste minori ma in ogni caso importanti. La prima porta a Udine dove i campioni d'Italia hanno quasi sempre pescato bene - vedi Asamoah - e dove hanno intenzione di continuare a pescare. Per questo Marotta sta parlando con i pozzo di Gabriel Silva e Bruno Fernandes, giocatori buoni per l'immediato che servono però soprattutto per cementare il rapporto tra i due club e discutere tra un anno del colpo da novanta. Il nome, più che mai di moda, è quello di Scuffet, considerato l'erede naturale di Buffon - che infatti l'ha promosso a pieni voti - ma inseguito da mezza Serie A. Quindi, per capirci, due acquisti che facciano felice l'Udinese, Gabriel Silva e Bruno Fernandes appunto, per mettere nero su bianco tra un anno il colpo che farebbe felice la Juve: Scuffet. Il tutto, ovviamente, dopo un'altra stagione da titolare a Udine, stagione che sarà fondamentale per dare il giusto prezzo al portierino se si dovesse confermare agli attuali livelli e per consentirgli di fare esperienza senza bruciarsi all'ombra di SuperGigi.