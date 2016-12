Juve, riparte il mercato: Jovetic più di Pastore 

15:10 - Cambiano le strategie di mercato in casa bianconera: Massimiliano Allegri ha bisogno di un trequartista per il suo gioco, si va verso il 4-3-1-2 tanto caro all'allenatore livornese. Con l'uscita di Vucinic e Quagliarella, l'arrivo di Morata, non in discussione, non può bastare per il reparto offensivo. Così Marotta e il neo tecnico hanno già steso una prima lista di possibili obiettivi: i primi due nomi sono quelli di Jovetic e Pastore. E spunta anche Lavezzi.

Con il passaggio ufficiale di Iturbe alla Roma il lavoro della dirigenza bianconera ricomincia quasi da zero. In un primo summit con Allegri si sarebbe già stilata la lista della spesa. C'è l'ìpotesi di Pastore. L'argentino è costretto al ruolo di riserva nel Psg e potrebbe tornare in Serie A per dare una svolta importante alla sua carriera. Un'idea low cost visto che si potrebbe tentare di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, operazione che tanto piace dalle parti di Torino.

Ma in cima ai pensieri di Allegri c'è Jovetic. Il montenegrino del City costa tanto (25 milioni), ma sarebbe un investimento da fare in casa-Juve. La concorrenza del'Inter esiste, il club di Thohir lavora su Jovetic da almeno due mesi. Ma le nuove indicazioni juventine possono portare a nuove soluzioni: soprattutto se si parla di soldi e non si ipotesi di prestiti onerosi (questo è il piano dell'Inter).



C'è anche Antonio Candreva. Andrea Agnelli aveva già iniziato una trattativa con il presidente della Lazio salvo poi fermarsi per via delle pretese troppo alte. Ora la Juve potrebbe tornare alla carica con un'offerta da circa 23 milioni di euro. Si prevede comunque un lunga braccio di ferro con i biancocelesti.

Infine Lavezzi. Si proverà anche con l'argentino del Psg, i sondaggi possono cominciare: tutto, si sa, è molto complicato. Ma il nuovo corso juventino, dopo Morata ed Evra, guarda lontano. E con ambizioni europee.