Juve, rinnovo super per Pogba

17:36 - Sono bastate le parole di Mino Raiola all'Equipe a svegliare - ma non era necessario - la Juve e dare una scossa alla trattativa per il rinnovo di Pogba. Beppe Marotta, che già si era detto fiducioso sulla questione, avrebbe infatti trovato un accordo di massima con il giocatore cui è stato offerto un prolungamento di contratto fino al 2019 e un ingaggio all'altezza dei top player bianconeri tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione.

Pogba come Pirlo, Buffon e Vidal, come quelli che contano, i senatori di questa Juve. E' stata questa l'arma di Marotta per convincere il francesino a restare in bianconero rispedendo al mittente le avances provenienti da mezza Europa. Ora non resta che aspettare che si metta tutto nero su bianco, lasciando che passino questi ultimi giorni di mercato e che Raiola lasci andare questo treno senza forzare la mano. Di fatto, in questo senso, Pogba è come se fosse un nuovo acquisto, l'acquisto più importante. Perché tenere certi giocatori è assicurarsi il futuro e pensare in grande. Roba da Juve, da grande club. L'hanno spiegato bene a Paul e hanno fatto in modo che anche lui scommettesse sui bianconeri rinunciando magari a ingaggi ancora migliori. Però la Juve ha fatto i suoi passi e tanto è bastato a Pogba per sentirsi lusingato. Ingaggio quadruplicato, forse addirittura di più. Sono questioni che si scopriranno poi, a bocce ferme, con calma. Prima contava trovare una via per andare avanti insieme. A lungo, ancora a lungo.