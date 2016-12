Juve-Real, si tratta ancora per Morata 

15:06 - Secondo giorno consecutivo di trattative tra la Juve e il Real Madrid. Sl tavolo c'è sempre il nome di Alvaro Morata, il giovane attaccante che sembra essere a un passo dai bianconeri. Se l'accordo col giocatore c'è già, manca ancora quello tra le due società. Per questo sono al lavoro Bozzo, Lopez, l’ad madridista Sanchez, Marotta e anche Florentino Perez. I bianconeri offrono 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Real ne chiede 20 più 4.

Una discreta distanza alla quale va aggiunta la clausola di riacquisto da parte dei Blancos entro il 2016. La Juve vuole fissarla a 36, mentre il Real si ferma a 28. Ed è proprio qui che i due club si potrebbero venire incontro: da una parte gli spagnoli diminuirebbero le pretese di acquisto, dall'altra i bianconeri abbasserebbero le pretese di riacquisto. L'impressione, comunque, è che la trattativa andrà a buon fine, soprattutto perché c'è la forte volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Ad attenderlo, magari già al raduno di lunedì come vorrebbe Antonio Conte, c'è da 10,5 milioni di euro in cinque anni e la certezza di potersi ritagliare un bello spazio in campo.

Meno complicata la strada che porta a Patrice Evra: la Juve dovrebbe versare un milione di euro o poco più al Manchester United. Il difensore francese arriverebbe poco prima della tournée asiatica.