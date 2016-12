Juve, presentata l'offerta al Barcellona per Sanchez

17:31 - Il club bianconero ha recapitato, tramite l'agente del giocatore, una nuova proposta ufficiale al Barcellona per Alexis Sanchez. La cifra è una via di mezzo tra quella che era l'offerta juventina iniziale (15-18 milioni) e la richiesta dei catalani (25 milioni). Ammonta dunque a 20 milioni di euro divisi così: 8 milioni subito e 12 invece tra un anno, che Marotta recupererà dalle cessioni. La Juve dunque ha fatto la sua mossa.

Conte ha espresso la preferenza: è Sanchez il colpo per la Juventus. Rapido, agile, ancora giovane e soprattutto compatibile col tridente offensivo che sarà proposto dall'anno prossimo in casa Juve, il portfolio del "Niño Maravilla" è proprio l'ideale: a Torino lo sanno e voglio accelerare la conclusione della trattativa, anche per evitare eventuali impennate del prezzo a causa di un buon Mondiale. Cosa puntualmente accaduta: l'attaccante è andato a segno nel match d'esordio contro l'Australia e ha disputato un ottima partita. Inoltre, l'attaccante vuole solo la Juventus: anche lo United è sulle sue tracce, ma a differenza dei bianconeri non sarà incluso in nessuna competizione europea, il che non è di gradimento al giocatore. Luis Enrique, nuovo tecnico del Barcellona, vuole una punta potente assieme ai "piccoletti" Messi e Neymar: una punta come Llorente, che ora Marotta valuta ben 25 milioni. Uno scambio? E' prematuro parlarne, i bianconeri vogliono solo cash: però non si sa mai...